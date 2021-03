Ierse ambassadeur gelooft niet in bewuste boycot Brits vaccin

Kelly kwam naar Gouda vanwege St. Patrick’s Day. De 70 miljoen Ieren die over de hele wereld leven, vieren hun nationale feestdag vandaag sober vanwege de coronamaatregelen. Maar het Ierse voedselbureau, dat gaat over de export van specialiteiten als rundvlees, zuivel en bier, wilde toch iets doen. Tegenwoordig kom je dan uit op een livestream. Maar er kon ook een journalist bij zijn.

Martijn Kajuiter (l.) en Roger Rassín in de nieuwe keuken voor de YouTube-opname ’Irish Pub and street food show’.

„Dit wordt mijn nieuwe omgeving!”, riep Martijn Kajuiter (47) enthousiast in de gloednieuwe keuken van het nog te openen Weeshuis. Hij werkte 13 jaar in Ierland, waar hij in The Cliff House in Ardmore zorgde voor een Michelinster. Hij wordt nu chef-kok van de nieuwe zaak in Gouda en daar maakte hij nu onder meer Iers sodabread. Hij haalde voor deze dag Roger Rassín erbij, net als hij lid van de elitaire Chefs’ Irish Beef Club. Rassín was tot begin dit jaar in dienst als chef-kok in het door corona gesloten Amstel Hotel in Amsterdam. „Ik ben nu in between jobs”, verklaarde de bescheiden kok.

Ondertussen liet ambassadeur Kelly zich interviewen voor de videocamera. „De Ierse export van levensmiddelen naar Nederland is met €1 miljard gelijk gebleven, ondanks corona. Het hele handelsvolume is sinds mijn aantreden in 2016 gegroeid met 40 procent naar €10 miljard.”

Deze zomer gaat hij terug naar Dublin voor een baan op het ministerie van Buitenlandse Zaken: „Directeur van een of andere afdeling.” Welke, geen idee. Dus voorbereiden kan niet: „Wij diplomaten vinden onszelf steeds opnieuw uit.”

Zo vond het corps diplomatique ook een manier om elkaar toch te spreken, nu er geen lunches, borrels en diners zijn in Den Haag. Net als zijn collega’s nodigt Kelly gesprekspartners uit voor een wandeling, bijvoorbeeld in Scheveningen: „Diplomatie, dat is toch de kunst van het handen schudden!”, lachte hij.