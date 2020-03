'Chinese economie in tweede kwartaal weer normaal'

De ambtenaren van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming (NDRC) spraken dinsdag met journalisten op een persconferentie. Daar stelden ze ook dat de Chinese overheid naar hun mening over voldoende beleidsinstrumenten beschikt om het land er weer bovenop te krijgen.

De Chinese industrie en detailhandel zijn in de eerste twee maanden van dit jaar keihard geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de verstoring van het openbare leven in het land, zo bleek maandag nog uit nieuwe cijfers. Bij de industriële productie was zelfs sprake van de grootste krimp in bijna dertig jaar.

Door het virus kwamen veel fabrieken in China stil te liggen omdat personeel thuis moest blijven. Om de uitbraak van het virus tegen te gaan werden winkelcentra en horeca gesloten, net als uitgaansgelegenheden. Ook bleven veel Chinezen thuis uit angst voor de besmettelijke ziekte.