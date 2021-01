Nederlanders kochten meer bij Europese webwinkels

Nederlandse consumenten hebben in het derde kwartaal van 2020 flink meer uitgegeven bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. De uitgaven daar stegen naar 605 miljoen euro, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is ruim 30 procent meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Volgens het CBS wordt de internetomzet waarschijnlijk omhooggestuwd door de coronapandemie.