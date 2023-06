Premium Het beste van De Telegraaf

Column: he he, eindelijk is de Wet toekomst pensioenen een feit

Door Theo Gommer Kopieer naar clipboard

Na het groene licht voor het nieuwe pensioenstelsel is de eerste vraag of de pensioenen verder verhoogd worden of niet. Ⓒ ANP/HH

Het was een zware bevalling, maar de WTP (Wet toekomst pensioenen) is er. Een halfvol glas zullen we maar zeggen, dat nog verder bijgevuld moet - en gaat - worden.