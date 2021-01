Premium VROUW magazine

Zo leuk is die knusse cottagecore-trend... niet!

Ik zag het helemaal voor me: weg van alle hectiek en in mijn nek hijgende stadsgenoten zou ik, zittend bij een knapperend vuurtje een beeldig, rustiek vest breien in de stijl van Romy Boomsma. Dat, in tegenstelling tot dat van haar, géén achthonderd euro zou kosten. Ondertussen zou ik mysterieus gli...