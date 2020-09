‘Economische schade enorm als Hugo de Jonge faalt’

Waar kunnen ondernemers precies op rekenen in het nieuwe, uitgeklede noodpakket en is het logisch om nu te versoberen terwijl het coronavirus bezig is met een opmars? Ook gaat het in de podcast over het afnemende draagvlak en de vele klachten bij de arbeidsinspectie, want wat als je baas lak heeft aan de coronaregels?

Luister de nieuwe financiële podcast hier, hieronder of via alle bekende apps zoals Spotify en Apple Podcasts.