Apple in trek na cijfers en zonnige prognose

In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar werd een omzet van $53,8 miljard in de boeken gezet tegen $53,3 miljard in het voorgaande jaar. Analisten hadden in doorsnee gerekend op een gelijkblijvende omzet.

Het bedrijf liet weten in het lopende kwartaal een omzet tussen de $61 miljard en $64 miljard te voorzien. De consensus van analisten kwam uit op $60,9 miljard. Vorig jaar werd in dezelfde periode $62,9 miljard aan opbrengsten behaald.

Apple is optimistisch over de verkopen van de nieuwe iPhone-modellen die later dit jaar op de markt komen. De Amerikaanse techreus houdt er zelfs rekening mee dat de omzet in het lopende kwartaal hoger uitkomt dan een jaar terug. Kenners vreesden juist voor een dip in de verkopen, mede omdat de nieuwe iPhones waarschijnlijk niet veel verschillen van de versies uit vorige jaren.

Apple boekte in het voorbije kwartaal een winst per aandeel van $2,18, terwijl vooraf $2,10 werd verwacht. Vorig jaar kwam de winst per aandeel uit op $2,34.

In de nabeurshandel in New York reageerden beleggers opgewekt op de meevallende resultaten en de zonnige prognose. Het aandeel van de techgigant werd 3% hoger verhandeld.