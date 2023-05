Premium Het beste van De Telegraaf

Centric in actie tegen Gerard Sanderink met eis van €80 miljoen

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Sanderink was de laatste jaren vaak in de rechtbank te vinden. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - It-bedrijf Centric eist €80 miljoen van zijn op afstand geplaatste eigenaar Gerard Sanderink. Dat zeggen ingewijden tegen De Telegraaf. Het gaat om geld dat in de coronaperiode door Centric aan Sanderink Investments is geleend, het investeringsbedrijf van de 74-jarige ondernemer. Hijzelf vindt dat hij door zijn commissarissen, bestuurders en adviseurs is misleid.