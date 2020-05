Olieprijs kruipt verder uit het dal

Rond 21.30 uur (Nederlandse tijd) werd er voor de Brent-prijs ruim boven de $27 neergelegd, een stijging met bijna 3%.

Het vooruitzicht dat president Trump de geplaagde oliesector in de VS financieel te hulp gaat schieten, heeft een bodem neergelegd onder de olieprijzen. Daarnaast heeft recent de grote olieproducent Noorwegen aangegeven om de oliekraan dichter te gaan draaien.

Verder sprak de Amerikaanse ministerie van Financien, Steve Mnuchin maandag de verwachting uit dat de olieprijzen de komedne tijd verder zullen gaan opveren.

Vorige maand liet de oliemarkt een zeer turbulent beeld zien. De olieprijzen in de VS voor de contracten in mei werden zelfs negatief verhandeld.