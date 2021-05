Premium Binnenland

Avond-emigreren naar Belgisch terras

Nu in België de terrassen tot tien uur open zijn, lonkt voor Nederlanders een trip naar de zuiderburen voor een pintje in de buitenlucht. En dat is te zien, want veel landgenoten zijn op de eerste heropeningsdag afgereisd naar Antwerpen. Hotels merken een toename van Nederlandse bezoekers en landgen...