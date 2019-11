Onderzoek naar handel met voorkennis in VolkerWessels

In principe doet de financiële toezichthouder vanwege haar geheimhoudingsplicht geen uitspraken over misbruikonderzoeken. "Nu VolkerWessels hier zelf mee naar buiten komt, kan ik bevestigen dat de AFM een onderzoek is gestart. Over het verloop van dit onderzoek gaan wij geen mededelingen doen."

Bestuursvoorzitter Jan de Ruiter van VolkerWessels liet dinsdag al weten dat de toezichthouder een onderzoek zou beginnen, omdat er vreemde bewegingen in het aandeel te zien waren geweest, voordat het bedrijf naar buiten kwam met nieuws over het initiële bod. "Ik wil weten hoe het zit", zei hij. "Het lijkt op een lek. Dat was niet bij ons."