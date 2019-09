Investeerders azen op beveiliger Symantec

De overnamepoging is opmerkelijk aangezien Symantec recent een akkoord bereikte over de verkoop van zijn zakelijke tak aan chipreus Broadcom voor 10,7 miljard dollar. Ook zou door die partijen vergeefs gesproken zijn over volledige overname. Met die deal zou meer dan 15 miljard dollar gemoeid zijn geweest.

Symantec is vooral bekend van zijn antivirussoftware waaronder Norton AntiVirus. De onderneming doorstond recent een roerige periode met onder meer een grote reorganisatie, een onderzoek waardoor resultaten achteraf moesten worden aangepast en het voortijdige vertrek van zijn bestuursvoorzitter.