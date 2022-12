Premium Het beste van De Telegraaf

Angst voor blokkades gaswinning Groningen: vrees te snelle sluiting boorputten

Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Gaswinning in Groningen wordt na series aardbevingen gestopt. Waarschijnlijk in 2024 gaan de laatste putten dicht. Alleen in het ’uiterste, uiterste geval’ zou het kabinet nog winning dulden. Verbeterde winning door in zo’n noodgeval, door stikstof of CO2 te injecteren in de grond als vervanger van gewonnen aardgas, wordt voorlopig de pas afgesneden. Een aanpak daarvoor is mislukt.