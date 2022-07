Eigen Huis vraagt om sterke verhoging NHG-grens

Daarmee zou de grens dichter in de buurt komen van de gemiddelde woningprijs, die het afgelopen kwartaal uitkwam op €448.000.

„Juist in deze tijd van grote onzekerheid is het belangrijk dat kopers, en vooral starters, via de NHG financieel worden beschermd”, zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. Zij wijst op de groeiende financiële risico’s door de stijgende rente en inflatie. „Zo kan de betaalbaarheid van woonlasten onder druk komen te staan. Ook kan de kans op een restschuld bij gedwongen verkoop van de eigen woning toenemen.”

Met een NHG-hypotheek betalen starters een lagere rente waardoor de kans groter is dat ze voldoende financiering kunnen krijgen voor een woning. „Zonder NHG wordt het voor starters nóg lastiger een eerste huis te kopen”, aldus Kremer.

De NHG-kostengrens wordt jaarlijks aangepast op basis van de verkoopcijfers van de afgelopen jaren. Het argument om de grens niet gelijk op te laten gaan met de gemiddelde huizenprijsstijging, is vanouds dat de organisatie vreest om zo de huizenprijsstijging aan te wakkeren.

Als de vaste systematiek wordt toegepast, zal de NHG-grens per 1 januari 2023 naar schatting worden bijgesteld naar €390.000. Vereniging Eigen Huis vindt dat ontoereikend en roept NHG en de betreffende ministeries op deze systematiek eenmalig los te laten. Op deze manier komt de kostengrens weer in de buurt van de gemiddelde koopsom van woningen. De nieuwe grens voor 1 januari 2023 zal in september bekend worden gemaakt.

Per 1 januari volgend jaar wordt de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor huizenkopers tot 35 jaar verhoogd naar €440.000. De vereniging pleit er daarom voor de kostengrens van NHG ook vast te stellen op hetzelfde bedrag.

Tot de huidige grens van €355.000 zijn nauwelijks woningen te koop, stelt Eigen Huis. Zo lag de gemiddelde prijs voor een appartement in het tweede kwartaal van dit jaar rond de €377.000.