Volksbank voert negatieve rente in vanaf een ton voor ondernemers

De Volksbank kondigde de verdere verlaging van de drempel voor negatieve spaarrente donderdag aan. Eerder had de staatsbank de grens voor particuliere spaarders nog op €250.000 gesteld. Maar door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) worden de kosten toch te hoog om een verdere verlaging te voorkomen, aldus De Volksbank.

Het spaargeld dat bij De Volksbank wordt geparkeerd, zegt de bank niet voldoende via leningen, hypotheken of obligatiebeleggingen uit te kunnen zetten. Hierdoor moet een te groot deel verplicht voor -0,5% gestald worden bij de Europese Centrale Bank (ECB). Ook groeit de spaarberg, omdat consumenten door de lockdowns hun geld niet uitgeven aan bijvoorbeeld vakanties of vrije tijd.

Als reguliere bank voor betalen, sparen en hypotheken, heeft De Volksbank de drempel voor negatieve rente van alle grootbanken het laagst gesteld voor zakelijke spaarders. Bij Rabobank en ING ligt de drempel om te betalen voor particulier spaargeld net als bij De Volksbank op €250.000. Bij ABN Amro ligt die drempel op €500.000.