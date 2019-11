'Rentebesluit VS in focus op Damrak'

Op het Damrak kwam Heijmans met een handelsupdate. De bouwer sprak daarin zijn zorgen uit over de impact van de stikstofcrisis. De gevolgen daarvan op de resultaten zijn volgens topman Ton Hillen dit jaar nog gering, maar er moeten wel snel concrete maatregelen worden genomen om de impasse te doorbreken.

ICT Group had in het derde kwartaal last van moeilijke marktomstandigheden. De automatiseerder zag het operationele resultaat flink dalen en sprak van een teleurstellend kwartaal. De omzet nam wel toe.

Esperite toch niet failliet

GrandVision liet weten voorzichtiger te zijn geworden over de winst voor heel dit jaar. Het moederbedrijf van optiekketens Pearle en EyeWish, dat wordt overgenomen door de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica, denkt nu dat het resultaat lager uitkomt dan het middellangetermijndoel.

Het Financieele Dagblad (FD) meldde dat stamcelbedrijf Esperite toch niet failliet is. De onderneming heeft zijn schuld ingelost bij de aanvrager van het faillissement. De rechter in Zutphen heeft het bankroet opgeheven, zo bevestigden een woordvoerder van de rechtbank en de voormalig curator van Esperite tegen de krant.

Vastned

Vastned kwam dinsdag na de slotbel met een handelsbericht. Het vastgoedbedrijf zag de bezettingsgraad van zijn portefeuille in het derde kwartaal flink oplopen. Topman Taco de Groot sprak van "solide" resultaten ondanks moeilijke marktomstandigheden en handhaafde de financiële verwachtingen dit jaar.

Ook VolkerWessels blijft in de belangstelling staat. Het aandeel steeg een dag eerder 18,6 procent na een bod van grootaandeelhouder Reggeborgh op het bouwbedrijf. Het investeringsfonds van de familie Wessels biedt 21,75 euro per aandeel, inclusief het interim-dividend. Volgens analisten van Kepler Cheuvreux is het bod aan de lage kant.

Koersen

De aandacht gaat daarnaast uit naar de bankensector na resultaten van Deutsche Bank, Credit Suisse, Santander en Standard Chartered. De automakers staan eveneens in de schijnwerpers vanwege fusienieuws in de sector. PSA, de eigenaar van Peugeot, Citroën en Opel, bevestigde met Fiat Chrysler te praten over een fusie. Ook kwam Volkswagen met cijfers.

De euro was 1,1115 dollar waard, tegen 1,1107 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 55,26 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 61,38 dollar.