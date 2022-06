Beursblog: AEX en Wall Street veren flink op

Door Bernard Vogelsang

De Amsterdamse beurs staat dinsdagmiddag op een zonnige winst. Koopjesjagers duiken op aandelen, in de veronderstelling dat het slechte rente- en economische nieuws in de fors weggezakte koersen verwerkt zit. Staalgigant ArcelorMittal en zorgtechnologieconcern Philips zijn de koplopers in de AEX. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway levert juist stevig in.