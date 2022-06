Beursblog: tik voor Takeaway op hogere beurs

De AEX staat aan het begin van de middag op een mooie winst. Koopjesjagers duiken op aandelen, in de veronderstelling dat het slechte rente- en economische nieuws in de fors weggezakte koersen verwerkt zit. Just Eat Takeaway profiteert niet van het goede sentiment en levert juist stevig in.