Premium Het beste van De Telegraaf

Column: waarom het nieuwe kabinet een stap terug kan doen

Door Roelof Salomons Kopieer naar clipboard

Dat ik het volste vertrouwen heb in de vrije markt is voor u als lezer geen verrassing. Waarom is het dan toch belangrijk om dat te benadrukken? Zowel van links als rechts klinkt de roep om een grotere overheid. Dan is het opletten geblazen.