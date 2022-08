Beursblog: ’AEX opent hoger door afnemende renteangst’

Premium Financieel

Column: de somberaars vergeten de belangrijkste wet van de economie

Dat het einde der tijden nabij was, leek een zekerheidje. Oorlog, exploderende energieprijzen, schaarste, inflatie en oplopende rente. Niets stond ons in de weg om via een beurscrash in een diepe recessie te belanden. Tenminste, als je het nieuws de afgelopen maanden mocht geloven.