Meeste dubbeltjes worden kwartjes CBS doet verrassende ontdekking: ’Kansenongelijkheid valt in Nederland reuze mee’

Door Emile Kossen en Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Van de kinderen die in 1995 in armoede leefden, hebben ruim negen op de tien nu geen risico op armoede. Een op de zeven ging zelfs van de laagste inkomensgroep naar de hoogste. Wel is het risico op armoede groter als je ook bent opgegroeid in een gezin met een laag inkomen, zeker voor migranten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).