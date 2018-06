Meer pijn in Spanje

Aandelenkoersen stegen gisterenmiddag onverstoord verder door naar boven, hoewel het grote Amerikaanse consumentenvertrouwenscijfer, een belangrijke en bepalende sentiment factor, totaal onverwacht een zeer scherpe daling ondervond tot een stand van 58,6 waar de gemiddelde consensusverwachting 64,1 bedroeg. Het consumentenvertrouwen kende de zwakste uitkomst sinds november 2011 en was veel lager dan de meest pessimistische verwachting.Wall Street trok zich er totaal niets van aan en zette de record race onverdroten voort. Er heerst een ongekend sterk opwaarts momentum in de markt. De Dow Jones is nu nog maar 210 punten of slechts 1,5 procent verwijderd van zijn hoogste stand ooit bereikt in oktober 2007. Er zijn nog 2 dagen in januari en de computer lijkt zo te zijn geprogrammeerd dat op de laatste handelsdag van januari, morgen de 31e, de All Time High stand moet worden bereikt.De ongekende niet te stoppen rally op Wall Street zal de Fed steeds grotere zorgen geven. Vanavond om kwart over acht komt de Fed met haar rentebesluit maar vooral ook met de lang verwachte begeleidende verklaring. De handel zal vandaag vooral afwachtend zijn tot aan de Fed publicaties. Diverse handelaren betitelen de Fed verklaring als het meest belangrijke nieuwsfeit van deze week.Op de laatste Fed vergadering van december vorig jaar was al duidelijk dat de centrale bankiers veel eerder in 2013 overwegen om partieel de $ 85 miljard per maand aan monetaire verruiming in de komende maanden terug te schroeven. De markt wil vanavond nieuwe signalen van Fed voorzitter Bernanke horen, hoe het routeschema van de Fed voor de komende maanden is bepaald. De Fed zal zich ernstig zorgen maken over de kapitaalmarktontwikkeling, de 10jarige benchmark steeg gisteren tot weer boven de 2 procent.De in oktober van vorig jaar aangekondigde uitbreiding met $ 45 miljard tot het bedrag van $ 85 miljard per maand aan monetaire verruiming wordt in toenemende mate bekritiseerd. Zonder neerwaartse bijstelling zal het Fed programma in het eerste kwartaal van 2014 het ongekende stimulatiebedrag hebben bereikt van $ 1140 miljard. De Fed vergadert gisteren en vandaag om consensus te kunnen krijgen onder de stemgerechtigde centrale bankiers of de voordelen van het monetaire verruimingsprogramma nog wel opwegen tegen de inflatie risico's of mogelijk op te treden financiële instabiliteit. de Fed is aan zet vanavond.De ontwikkelingen in Spanje hebben sinds vorig jaar oktober geen negatieve invloeden meer gehad op de aandelenkoersontwikkelingen. Nee, de koers van de Spaanse Ibex aandelenindex is zelfs sinds juni vorig jaar met meer dan 40 procent gestegen. Spanje doet er alles aan om de gigantische problemen onder het tapijt te houden. Mario Draghi heeft vorig jaar Spanje met alleen maar woorden weten te redden. Maar geloof mij, de grootste ellende in Spanje moet nog komen.De markt reageerde vorige week totaal niet meer negatief op de verdere werkloosheidsstijging tot over de 26 procent van de beroepsbevolking. Vanochtend om 9 uur wordt in Spanje het BBP, bruto binnenlands product cijfer verwacht waarvan de markt een verdere neerwaartse acceleratie verwacht. Zaken verslechteren weer in Spanje, meer pijn zal er nog moeten worden geleden. Er zijn ook berichten dat Catalonië vandaag een volgende verzoek aan de regeing in Madrid zal doen voor een nodlening van euro 9 miljard om aan haar afgesproken verplichtingen te kunnen voldoen. Wat zeggen de Bazel regels over het afschrijven op dubieuze vastgoedleningen. dit gebeurt nog niet in Spanje zoal het zou moeten. Zal Draghi ook wel goed vinden? En zo hoopt de ECB dat de tijd de ellende zal goed weten te maken. Maar wat gebeurt er als dat niet lukt? De aandelenbeurzen noteren op bijna All Time Highs en hoogtepunten in meer dan 5 jaar. Het sentiment en de koersen zijn te hard opgelopen ten opzichte van de fundamentele verbeteringen. Een nieuwe aandelenbubbel wordt gecreëerd.

Rob Koenders (1961) is directeur van SprinterTips.nl, een website voor de actieve belegger.