Dow Jones nadert recordstand

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 13.954,42 punten. Eind oktober 2007 werd het all time high record gevestigd op 14.198,10 punten. Ook de brede S&P 500 zat verder in de lift en ging ook 0,5 procent vooruit tot 1507,84 punten, nog circa 70 punten verwijderd van de recordtop van oktober 2007 (1576,09) Technologiebeurs Nasdaq daalde fractioneel naar 3153,66 punten.

Beleggers besteedden weinig aandacht aan het tegenvallende cijfer over het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten dat dinsdagmiddag bekend werd gemaakt. Cijfers van onderzoeksbureau Conference Board wezen uit dat de vertrouwensindicator in januari was gedaald tot 58,6, van een herziene stand van 66,7 in december. Dat is de sterkste daling sinds augustus 2011 en flink lager dan analisten hadden verwacht.

Winst

Bedrijven die weinig last hebben van economische strubbelingen, zoals farmaceut Pfizer en telecomprovider AT&T boekten winst. Pfizer bracht dinsdag ook resultaten naar buiten die boven de verwachtingen van analisten lagen. Maar Ford, die eveneens met meevallende cijfers kwam, stond juist op verlies. Ford meldde een groter dan verwacht verlies in Europa en voorspelde dat dit verlies ook dit jaar zal oplopen.

Yahoo verloor ruim 2 procent hoewel het Amerikaanse internetbedrijf in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst heeft geboekt dan verwacht.

Amazon

De Nasdaq werd ook in de min gedrukt door Amazon, dat dinsdag nabeurs met de resultaten komt. Amazon stond in de middaghandel op een verlies van circa 2 procent.

De euro noteerde 1,3485 dollar, tegen 1,3475 bij het sluiten van de Europese beurzen. De Europese munt steeg eerder op dinsdag nog kort tot de hoogste stand sinds december 2011 (1,3496 euro). De dollar verzwakte doordat beleggers woensdag een beleidsverandering van de Federal Reserve verwachten. Een vat lichte Amerikaanse olie was 1 procent duurder en kostte 97,37 dollar.