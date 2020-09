Consumptie huishoudens krimpt met ruim 6 procent in juli

Ⓒ Hollandse Hoogte / Co de Kruijf

Den Haag - Consumenten hebben in juli 6,2 procent minder besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De krimp is lager dan in de vier voorgaande maanden, zo merkt het statistiekbureau daarbij op.