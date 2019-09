Nobel Vermogensbeheer in Belgische handen

Een overnamesom is niet bekendgemaakt. Eind augustus bedroeg het beheerd vermogen bij Nobel Vermogensbeheer ruim 260 miljoen euro. Alle medewerkers verhuizen mee naar de nieuwe eigenaar.

Oyens & Van Eeghen denkt dat de klanten zullen profiteren van de overname. „Dankzij de schaalvergroting kunnen we onze cliënten voortaan nog beter bedienen, onder andere dankzij de sterk uitgebouwde afdelingen vermogensbeheer en vermogensplanning en de digitale oplossingen”, zo laat het bedrijf in een verklaring weten. Oyens & Van Eeghen heeft vier kantoren, in Amsterdam, Den Bosch, Heerenveen en Valkenburg.