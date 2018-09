'Lifestyle Entertainment drukte marge'

De omzet van Lifestyle Entertainment nam al langer af. ,,Dat komt door de verschuiving in de interesse van consumenten van cd en dvd-spelers naar online entertainment'', zei Van Houten, die de deal met Funai een verkoop noemde en geen samenwerking.

De topman is optimistisch over de positie van het Philips-merk bij grote winkelketens. ,,In de 21e eeuw kunnen we meer ontspannen zijn over relatie met grote winkelketens als de toeleveringsketen bij twee verschillende bedrijven ligt'', zei hij.