Nikkei sluit licht hoger

Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group stegen tussen 2,9 en 4,4 procent. De waarde van de aandelenbelangen van de banken is volgens de zakenkrant Nikkei sterk gestegen door de recente rally op de aandelenmarkten en ondersteunt de nettowinst van de financiële sector in het lopende boekjaar.

Ook de Japanse aanbieder van mobiele telefonie KDDI stond in de belangstelling na een opwaartse bijstelling van de winstverwachting. Het aandeel klom 2,8 procent.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen ook overwegend winsten zien. De Kospi in Seoul won 0,8 procent en in Sydney, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, steeg de All Ordinaries 1,1 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index 0,1 procent lager in de middaghandel.