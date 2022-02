Jitse Groen: ’Wij kunnen wél winst maken’

Groen deed zijn uitspraken zondagochtend bij Harry Mens in diens programma Business Class. Mens voelde Groen aan de tand over het schrappen van zijn Amerikaanse beursnotering, de achterblijvende koers, zijn ogenschijnlijke nonchalance en over de vraag of hij zijn Amerikaanse en Braziliaanse bedrijven nou wel of niet ging verkopen.

De koers van Just Eat Takeaway verloor in 2022 alweer ruim 20%, nadat het bedrijf in 2021 ook al fors daalde. Vrijdag sloot het bedrijf op €38,25, de laagste stand sinds oktober 2017. De hoogste slotstand ooit was €109,65, in oktober 2020.

Volgens Groen is het opgeven van de notering van zijn bedrijf Just Eat Takeaway in de VS geen voorbode voor een verkoop van de Amerikaanse tak Grubhub. „Niet per sé.” „Het kost veel geld, tientallen miljoenen per jaar”, zei Groen over de drie beursnoteringen van zijn concern is Amsterdam, Londen en New York. „De notering aan de Nasdaq was nodig om Grubhub over te kunnen nemen.” Momenteel is echter maar een heel klein deel van de verhandeling van aandelen in zijn bedrijf in New York, en voor dat ’kleine beetje liquiditeit’ kan zo’n notering niet uit.

Een bezorger van bezorgbedrijf Thuisbezorgd onderweg om een bestelling af te leveren in Groningen. Ⓒ Foto ANP / HH

Het Amerikaanse bedrijf staat onder meer onder druk omdat lokale overheden daar via wetgeving een maximum aan de tarieven hebben gesteld die etenbestelplatforms mogen rekenen bij aangesloten restaurants. Dat is ’onder voorwendsel’ van corona gebeurd, meent Groen, die de tariefplafonds bij de rechter aanvecht.

Break even

Groen erkent wel dat hij Grubhub ’sterker’ moet maken. „Alleen met grote dominante posities kun je winstgevend worden. In de VS zijn wij nu niet nummer één.” Groen meent dat hij echter in dat land ’een vergelijkbare positie moet krijgen als in Nederland’. In ons land is Thuisbezorgd, de Nederlandse dochter van Just Eat Takeaway, een zeer dominante marktleider, en daarmee wel winstgevend.

Op de vraag van Mens wanneer Just Eat Takeaway (JET) in Engeland nu eens winstgevend zou worden, zei Groen: „We zitten dichtbij break even, maar we zijn ook nog niet klaar.” Groen zei al eerder nog flink extra in marketing te willen investeren om de slag om Londen van rivalen als Deliveroo te winnen. „Het is niet erg daar nu een of twee jaar geen winst te maken, als het later drie keer zo groot wordt als Duitsland.” De Duitse markt is dankzij een dominante positie voor JET de meest winstgevende ter wereld momenteel.

Groen gaf aan voor Grubhub een oplossing te zoeken waar het bedrijf beter van wordt. Het Braziliaanse iFood, waar JET een groot minderheidsbelang in heeft, beschouwt Groen als een financiële investering, dat weg mag bij een goed bod. Maar de biedingen die hij krijgt, zijn hem niet hoog genoeg. „iFood doet 60 miljoen bestellingen per jaar. Dat is veel.” Ter vergelijking, Nederland is goed voor 5 miljoen bestellingen.

Volgens de oprichter en topman onderschatten veel beleggers en ondernemers nog altijd hoe moeilijk het is om een etenbestelsite winstgevend te maken. „Wij hebben een andere filosofie dan de meeste andere merken. Wij zijn een van de weinige die wél winst maken.”