Vijf vragen over schade die Volkswagen moet gaan betalen

Financieel

VW verwacht snellere overstap naar elektrische auto

Volkswagen denkt dat in 2030 de helft van alle auto’s die het autoconcern verkoopt volledig elektrisch is. Tien jaar later moeten vrijwel alle auto’s in de belangrijkste markten dat zijn en in 2050 wil Volkswagen helemaal CO2-neutraal zijn. Die doelen, die een snellere omslag zouden betekenen dan VW...