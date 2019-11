Winst voor Spotify, financieel directeur weg

New York - Muziekstreamingdienst Spotify heeft in het derde kwartaal weer winst geboekt, nadat na de eerste zes maanden van het jaar nog een tekort resteerde. Het Zweedse bedrijf profiteerde van een sterke groei van het aantal betalende abonnees. Verder maakte het bedrijf bekend dat financieel directeur Barry McCarthy in januari vertrekt. Hij wordt opgevolgd door Paul Vogel.