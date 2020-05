Met blokken spelen

„Na een paar dagen kregen mijn kinderen en ik er genoeg van”, vertelt de voormalig PwC-medewerker. „Toen ben ik gaan nadenken over een manier waardop het spel iets gevarieerder wordt. En zo kwam ik op het idee van de woudjes: houten blokjes met een inkeping waardoor je veel meer mogelijkheden hebt.

Een schorpioen gemaakt met Woudjes.

De originele it-er is dol op spelletjes. Hij schreef 15 jaar geleden met zijn toenmalige collega Marc de Vries, inmiddels eigenaar van de juridische databasis Caselex, het geestige Handboek Kantoorspelletjes. Nu liet hij een Leidse timmerman van duurzaam beukenhout zijn blokjesspel zagen. Ook liet hij zakjes van milieuvriendelijk katoen vervaardigen, waarin 24 woudjes kunnen worden bewaard.

„Ik wil dat het duurzaam is”, onderstreept Wouter, die een deel van de opbrengt bestemt voor een Leids hospice. „Anders had ik het spel wel in China laten maken. Dan was ik veel goedkoper uit.” Met zijn drie kinderen heeft de uitvinder de eerste blokjes geschuurd. En ook modellen verzonnen zoals een hond, een vlinder of een fort. Hij verkoopt zijn spel, dat voor alle leeftijden is, nu nog alleen online op woud.shop. „Laatst heb ik 400 zakjes geleverd als bedrijfscadeau voor medewerkers van Fox-IT.” Hij hoopt dat ze in de toekomst ook in houten speelgoedwinkels liggen.

Wouter Labruyere is momenteel ingehuurd door OutdoorXL. „Door corona is de omzet flink verlaagd”, verzucht hij. „Mensen stellen de aanschaf van een tent of wandelschoenen uit.”