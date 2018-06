'Herstel lijkt ingezet'

De woorden van ECB-president Mario Draghi er alles aan te zullen doen om de euro te redden hebben gezorgd voor rust. ,,Zelfs de rente op 10-jarige Griekse staatsobligaties is gedaald tot iets boven de 10%. Vorig jaar stond de rente op zo'n 30%.''

De ECB maakte gisteren bekend dat 237 Europese banken ruim €137 miljard aflossen op goedkope leningen. Het gaat om geld dat eerder werd geleend van Frankfurt tegen zeer lage rentes. Eind 2011 konden financiële instellingen zich inschrijven op de eerste LTRO, de ongelimiteerde driejarige leningen tegen een rente van 1%. De banken leenden een bedrag van €489 miljard. Daarna volgde nog een tweede LTRO van €529 miljard.

Banken

Volgens Wiersma geeft de aflossing aan dat de spanningen bij banken ook zijn afgenomen. ,,Dit heeft de financiële markten verbaasd, omdat de aflossing hoger is dan verwacht.''

Beleggers krijgen vanaf maandag opnieuw te maken met een reeks bedrijfs- en macrocijfers uit de Verenigde Staten en Europa. In Nederland komen de AEX-fondsen Philips, Unibail Rodamco en Shell naar buiten met hun kwartaalresultaten. In de VS presenteren onder meer Yahoo, Boeing, Facebook en Exxon Mobile hun cijfers. ,,Ongeveer 75% van de Amerikaanse bedrijfscijfers waren tot nu toe beter dan verwacht. Ik verwacht dat deze trend doorzet'', aldus Wiersma.

Consumentenvertrouwen

Een belangrijk macrocijfer uit de VS is het consumentenvertrouwen over januari. ING verwacht een lichte daling als gevolg van de 'fiscal cliff'. ,,Het merendeel van de Amerikanen moet nu 2% meer belasting betalen.''

Verder is het wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken. ,,De verwachting is dat de rente gelijk blijft. De toelichting is veel belangrijker.''

Op woensdag komend er ook cijfers over de economische groei in het vierde kwartaal van vorig jaar naar buiten. Volgens ING valt de groei lager uit dan verwacht vanwege de zorgen over de 'fiscal cliff'. ,,Bedrijven en consumenten zijn hierdoor terughoudend geweest met investeringen en uitgaven.''