Walmart ziet tragere groei online

BENTONVILLE (AFN/RTR) - Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart verwacht dat de onlineverkopen dit jaar minder hard stijgen dan voorheen. De mate van groei via internet is voor grote winkelbedrijven als Walmart belangrijk, omdat het aantoont in hoeverre ze zich staande houden ten opzichte van webwinkelreus Amazon.