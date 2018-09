Handel in Monte Paschi opgeschort, derivatenschandaal

Het gaat o.a. om een drie jaar oud derivatencontract van de Italiaanse bank uit Siena met de Japanse bank Nomura, waardoor MPS 220 miljoen euro verlies blijkt te hebben. Het verlies zou tegenover de Japanners zelfs kunnen oplopen tot 740 miljoen euro. Het is niet alleen een grote slag voor de bank uit Siena, maar ook voor de regering-Monti, die ondanks de enorme staatsschuld nota bene 3,9 miljard euro aan MPS heeft beloofd.

Het toenmalige hoofd van MPS, Giuseppe Mussari, is door het schandaal deze week opgestapt als voorzitter van de Italiaanse bankenassociatie ABI. Waarschijnlijk gaan er nog meer koppen rollen.

Nauw verbonden

Volgende maand zijn nota bene parlementsverkiezingen. Behalve Monti is de centrumlinkse partij PD in verlegenheid gebracht, omdat deze historisch verbonden is aan de bank van de traditioneel rode Toscaanse stad. De PD riep direct dat ze niks met het schandaal te maken had. „Banken zijn banken en partijen zijn partijen”, liet secretaris Bersani weten. Maar iedereen weet in Italië hoe nauw de Monte dei Paschi di Siena en de linkse partij met elkaar zijn verbonden.

De minister van Economische Zaken Grilli wast zijn handen in onschuld en zegt dat het niet de taak van de regering is, maar van de Italiaanse bank om te financiële operaties van de banken te controleren. Maar volgens de Italiaanse bank heeft MPS niet alle documenten overhandigd. Ondertussen zijn de aandelen van MPS deze dagen gekelderd en vreest de bank dat de klanten massaal vertrekken.