Today's deels in de etalage

Op dit moment worden er door Ernst & Young gesprekken gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen, waaronder enkele beursgenoteerde investeringsbedrijven, die het belang willen kopen. Namen wilde Smit niet geven.

,,De transactie zal waarschijnlijk binnen nu en een paar weken plaatsvinden’’, zo denkt hij. Een voormalig directeur met zo’n 12 procent van de stukken en een andere aandeelhouder met circa 35 procent, doen ,,mogelijkerwijs hun deelneming van de hand''.

Smit houdt zelf 40 procent van Today’s, zo liet hij weten. ,,Er zijn in het verleden wel vaker veranderingen geweest in de aandeelhoudersverhoudingen. Maar niet zo groot als dit, dat is waar’’.