Duitse regering verlaagt btw op gas naar 7%

Hij gaat ervan uit dat energiebedrijven de belastingverlaging volledig doorberekenen aan de consument. Met deze maatregel zouden consumenten veel meer worden ontlast dan dat ze zouden worden belast door een voorgenomen gasprijsheffing. Deze wordt later dit jaar ingevoerd.

Extra toeslag

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de inkoopkosten voor de gasimporteurs flink gestegen. De extra toeslag kunnen gasimporteurs vanaf oktober doorberekenen aan klanten. Deze geldt zowel voor particulieren als bedrijven. In eerste instantie gaat het om een bedrag van rond de 2,4 cent per kilowattuur.