‘Amsterdamse beurs opent lager’

,,De AEX begint zo’n 1 punt in de min. Er zal vooral worden gekeken naar de Ifo-index in Duitsland. Het vertrouwenscijfer komt in het eerste handelsuur naar buiten en een positief cijfer kan zorgen voor een ommekeer. De Duitse DAX staat inmiddels vlak onder het hoogste niveau ooit en ook in de VS en Japan dendert de koopgolf voort“, aldus handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer.

Investeringsmaatschappij Navitas heeft besloten haar belang in apothekersbedrijf Mediq aan te bieden aan investeerder Advent. Advent bracht in november een bod uit van 13,25 euro per aandeel en verhoogde dat eerder deze maand tot 14 euro per aandeel.

Microsoft

De Amerikaanse softwaremaker Microsoft heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn nieuwe besturingssysteem Windows 8. Het bedrijf rapporteerde donderdag na de slotbel een recordomzet van 21,5 miljard dollar. De omzet lag in lijn met de gemiddelde verwachting van analisten. De winst viel iets hoger uit dan voorzien.

De beurzen in het Verre Oosten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter met een winst van 2,9 procent. Een verdere verzwakking van de Japanse yen zorgde voor een rally onder de Japanse exportbedrijven. Dankzij de eindspurt wist de Japanse beurs voor de elfde week op rij winst te boeken.

Apple

De Amerikaanse aandelenmarkten eindigden donderdag verdeeld. Een flink koersverlies van technologiegigant Apple, die een dag eerder met teleurstellende prognoses kwam, drukte de technologiegraadmeter Nasdaq omlaag.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 13.825,33 punten. De bredere S&P 500 eindigde vrijwel onveranderd op 1494,82 punten. Eerder op de dag was de index voor het eerst sinds december 2007 boven de 1500 punten gekomen. De Nasdaq daalde 0,7 procent tot 3130,38 punten.

Euro

De Europese aandelenmarkten sloten donderdag overwegend hoger dankzij meevallende macro-economische cijfers uit Europa, China en de Verenigde Staten. In Amsterdam eindigde de AEX-index 0,3 procent hoger op 354,13 punten. De MidKap sloot nagenoeg vlak op 552,09 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen 0,7 en 0,5 procent, die in Londen zelfs 1,1 procent.

De euro was vrijdag voorbeurs 1,3417 dollar waard, tegen 1,3365 dollar bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten op donderdag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 96,12 dollar per vat. Brentolie bleef stabiel op 113,25 dollar.