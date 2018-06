'Elke dag 1000 bedrijven failliet in Italië'

Toch werden er ook in 2012 meer ondernemingen opgericht dan gesloten. Er kwamen bijna 384.000 bedrijven bij. Het nettoresultaat van 18.911 was het op één na laagste aantal sinds 2005. Volgens Unioncamere is het al de vierde keer in 6 jaar tijd dat er dagelijks 1000 bedrijven failliet gaan. Eerder gebeurde dat driemaal op rij, van 2007 tot en met 2009.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik