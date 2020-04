Wall Street omlaag na miljoenen nieuwe WW-aanvragen

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan. Net als in Europa werd het sentiment op Wall Street gedrukt door de sombere economische vooruitzichten. Daarbij speelt mee dat het aantal steunaanvragen in de Verenigde Staten weer met miljoenen is opgelopen. Socialemediabedrijf Facebook kreeg de handen van beleggers met een sterk kwartaalbericht wel op elkaar.