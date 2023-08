Belgische staat aast op spaargeld met lucratieve ’staatsbon’

Amsterdam - De Belgische staat heeft met een staatsbon die burgers een nettorendement van 2,81% biedt, zijn eigen banken lelijk te kijk gezet. Net als in Nederland is in België de ergernis groot over banken die rentes bieden van circa 1,5%, terwijl ze op geld dat ze zelf stallen bij de Europese Centrale Bank 3,75% vangen.

De staatsbon van Van Peteghem is in Nederland meestal minder aantrekkelijk Ⓒ Foto ANP/HH