Productie Duitse industrie licht omhoog

Economen rekenden gemiddeld op een stijging met 0,4 procent. In april nam de industriële productie in Duitsland met een bijgestelde 2 procent af. Eerder werd een daling van 1,9 procent gemeld.

Op jaarbasis ging de productie in de Duitse industrie in mei met 3,7 procent omlaag, na een afname van 2,3 procent in de voorgaande maand. Dat percentage werd bijgesteld van een eerder gemelde min van 1,8 procent.

ING-econoom Carsten Brzeski liet in een reactie weten dat de Duitse industrie en export in mei voorzichtige tekenen van leven lieten zien en dat de Duitse economie nog niet van een klif is gevallen. Wel waarschuwt hij voor al te veel optimisme, mede door de zwakte bij de orderontvangst. Vorige week bleek nog dat de Duitse fabrieksorders in mei met 2,2 procent zijn gedaald.