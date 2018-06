'Verkopen Beter Bed vallen tegen'

Beter Bed zag de vergelijkbare omzet in het vierde kwartaal met 10,5 procent dalen. Dat was veel sterker dan de min van 3,5 procent die Rabo voorspelde en de afname met 6,6 procent in het derde kwartaal. Vooral in Nederland ziet de bank nog geen tekenen van vooruitgang.

De afschrijving van 6 miljoen euro op de Spaanse activiteiten die Beter Bed woensdag meldde, kwam volgens de analisten onverwacht. De eenmalige lasten van 2,5 miljoen euro voor reorganisaties en winkelsluitingenvoldeden volgens hen aan de verwachtingen.

Verwachtingen

SNS Securities en KBC wezen erop dat de aangepaste ebit in het vierde kwartaal wel voldeed aan de verwachtingen, dankzij eerdere bezuinigingsmaatregelen. Volgens SNS is het ergste inmiddels achter de rug voor het bedrijf. ING ziet daarentegen nog geen tekenen van verbetering.

De meningen van de analisten over het aandeel Beter Bed lopen uiteen. Rabo hanteert een 'reduce'-advies, met een koersdoel van 12,50 euro. KBC en ING hebben Beter Bed op 'hold' staan. SNS is het meest positief met een 'add'-advies en een koersdoel van 16,30 euro.

Beter Bed noteerde woensdag om 9.35 uur 2,8 procent lager op 13,70 euro.