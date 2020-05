De beloning voor bitcoindelvers gaat door de helft. Ⓒ AFP

Amsterdam - De cryptogemeenschap veert maandag zenuwachtig op. De halvering of halving van de beloning voor alle nieuwe bitcoin, vastgesteld deze avond, zou een prijsstijging moeten veroorzaken. Maar de munt is de laatste dagen in waarde gedaald. Wat zit erachter?