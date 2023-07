Big Bazar kampt met forse huurachterstanden, panden ontruimd

De rechtbank in Alkmaar veroordeelde Big Bazar vorige week tot een betaling van ruim 89.000 euro aan achterstallige huur voor twee panden in Schagen en Wormer. Die panden moet het bedrijf ook binnen een maand verlaten en bezemschoon opleveren.

De verhuurder wil verder niet ingaan op vragen van RTL Nieuws, omdat het geen uitspraken wil doen over klanten, zo laat een woordvoerder weten. Duidelijk is wel dat de problemen niet alleen in Noord-Holland spelen. Ook bij vestigingen in Vlaardingen en 's-Gravenzande zijn er huurachterstanden, zo bevestigt Renpart Vastgoed.

Big Bazar, eigendom van de Friese ondernemer Heerke Kooistra en zijn bedrijf BB-Retail, reageerde ook nog niet op vragen en is niet bereikbaar per telefoon.