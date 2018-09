'Sluitingen tonen omvang probleem Macintosh'

Rabobank verwacht dat Macintosh voorlopig last houdt van het zwakke consumentenvertrouwen in Nederland. Dat zal in ieder geval in 2013 en mogelijk ook tot in 2014 de resultaten drukken. Bovendien zal het bedrijf flink moeten investeren, alleen al dit jaar 20 tot 30 miljoen euro schat Rabobank, om beter te worden als internetretailer.

Rabobank heeft het koersdoel voor Macintosh op 6 euro gezet. Dinsdag sloot het aandeel 4,3 procent lager op 8,52 euro.