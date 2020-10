Grootste stijging in een jaar voor woningverkopen grote steden

In Utrecht was de stijging het grootst, met 11,7% meer verkochte woningen ten opzichte van een kwartaal eerder. In Rotterdam steeg het aantal verkochte woningen in die periode met 6%, in Amsterdam met 4%, en in Den Haag met 3,3%.

De plotse stijging komt door de coronacrisis, stelt het ING Economisch Bureau. „De combinatie van meer aanbod en meer tijd om te verhuizen heeft er vooral in de grote steden voor gezorgd dat er in de zomer meer woningen van eigenaar zijn gewisseld”, aldus ING-econoom Mirjam Bani.