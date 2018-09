De boekhoudfraude bij het supermarktbedrijf is inmiddels voer voor bedrijfshistorici. Ahold heeft de zwarte bladzijde in zijn geschiedenis al jaren geleden omgeslagen met een schikking met gedupeerde beleggers.

Dat geldt niet voor Deloitte, de accountant van het bedrijf. Het kantoor bleef buiten de schikking met beleggers en ziet zichzelf als medeslachtoffer van de fraude. Dit ondanks het feit dat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven over de controlerend accountant, John van den Dries, oordeelde dat hij „ernstig is tekortgeschoten en blijk heeft gegeven van een grote mate van passiviteit ten opzichte van wat hem werd aangeleverd”.

En dus procedeert de VEB nog steeds tegen Deloitte. Omdat we vinden dat ook accountants zich moeten verantwoorden voor hun fouten en de daardoor geleden schade moeten vergoeden.

De tuchtklacht die gisteren werd behandeld, betrof een afgeleide kwestie van deze zaak: de misleiding die de VEB Deloitte verwijt over de vraag bij wie de rekening voor de fouten inzake Ahold kon worden gedeponeerd. We moesten er in 2008 voor zorgen dat onze vordering tegen Deloitte niet zou verjaren. Dat zou op zijn vroegst vijf jaar na het bekend worden van de fraude op 23 februari 2003 gebeuren.

We traden daarover twee maanden voor de fatale datum in overleg met het bestuur van Deloitte. Beide partijen hadden belang bij een afspraak: wij vanwege het praktische voordeel niet een stuitingsbrief bij alle Deloitte-maten te hoeven bezorgen, Deloitte om de zaak niet in de pers te krijgen. ’Als heren onder elkaar’ bespraken we de tekst van een eenvoudig briefje waarmee beide doelen zouden worden bereikt. Deloitte maakte een concepttekst met als ondergetekende ’Deloitte Accountants BV’.

Deloitte Accountants BV? Maar Van den Dries werkte toch voor de maatschap Deloitte Accountants? Die maatschap bleek inmiddels opgeheven en volgens de advocaat van Deloitte had Deloitte Accountants BV ’de zaken’ ervan voortgezet. Oké, maar kon de VEB dan ook de BV aanspreken op het handelen en nalaten van Van den Dries? Een snibbig antwoord volgde: „Zoals ik u eerder meedeelde, is het Deloitte Accountants BV die de zaken van de maatschap voortzet en zal Deloitte Accountants BV dus niet het verweer (kunnen) voeren dat Deloitte Accountants BV niet de juridische entiteit is die de zaken van de maatschap heeft voortgezet.”

Hmmm. Als oud-advocaat herken ik een handige advocatenformulering en dit was er een. Dus hebben we alsnog als een haas bij de ons bekende oud-maten van de maatschap gestuit. Voor de zekerheid. En maar goed ook, want drie jaar later, in maart 2011, bleek uit een brief van dezelfde advocaat dat de Aholdclaim nooit was overgegaan naar de BV: „Van onduidelijkheid op dit punt is nimmer sprake geweest.” Jaja.

Zo gaan we niet met elkaar om. Zo dient een accountant zich niet aan zijn verantwoordelijkheid te onttrekken. En zo laat de VEB zich geen loer draaien.

Jan Maarten Slagter is directeur van de VEB. www.veb.net