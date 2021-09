Sneller 5G laat langer op zich wachten

Het oponthoud van de veiling, die in april volgend jaar had moeten plaatsvinden, is het gevolg van de uitspraak van een rechter eind juni. Die bepaalde dat het bedrijf Inmarsat, dat al van de bewuste frequentie gebruikmaakte, zijn plek niet hoeft op te geven.

De frequenties zijn belangrijk voor de verhoging van de snelheid van de 5G-netwerken van Nederlandse telecomproviders. In Europa is afgesproken drie bandbreedtes vrij te maken voor de jongste generatie mobiele datatechnologie, waarvan 700 megahertz vorig jaar in blokken geveild werd aan KPN, Vodafone en T-Mobile. Die veiling leverde €1,2 miljard op.

De 3.500 gahertz-band die volgend jaar geveild zou worden, zou er voor zorgen dat de snelheid van het dataverkeer verder omhoog zou gaan. Na de veiling in april, zouden de frequenties in september volgend jaar, in gebruik kunnen worden genomen door de telecombedrijven. In de toekomst is het de bedoeling dat daar ook nog de 26.000 megahertz aan toegevoegd. Hogere bandbreedtes kunnen grotere volumes data aan, maar reiken minder ver dan lagere frequenties.

Adviescommissie

In Nederland was de 3.500 megahertz band echter al bezet door afluisterschotels van de inlichtingendiensten en het noodfrequentiesysteem voor de wereldwijde scheepvaart, dat wordt geëxploiteerd door Inmarsat. Voor de schotels is afgesproken dat die naar een andere lokatie zullen verhuizen, maar Inmarsat weigerde zijn plek op te geven. Volgens de rechter stond het bedrijf daarmee in zijn recht.

Om uit de impasse te komen stelt Keijzer nu een adviescommissie in om met Inmarsat tot een oplossing te komen, schrijft ze in de brief. Hoe lang dat proces zal duren, is onduidelijk, stelt Keijzer in de brief. Wel ’kan met zekerheid gezegd worden dat het afronden van de veilingregeling en de start van de veiling vertraging zullen oplopen’, schrijft ze in de brief. Insiders denken dat het uitstel een maand of vier of vijf zal zijn, maar volgens een woordvoerder van de minister is er niet van te zeggen. „Het is een complexe zaak.”

Afwachten

Inmarsat gaf tegen de rechtszaak aan dat het probeerde zijn installatie te verhuizen naar een andere lokatie in Europa, maar dat er nog teveel onzekerheden bestonden of dat voor september 2022 zou lukken zonder het noodcommunicatieverkeer te verstoren. Volgens een woordvoerder van Inmarsat verandert de kamerbrief weinig aan dat plan. „Het is afwachten met wat voor advies de onafhankelijke adviescommissie zal komen”, zegt hij.

Een woordvoerder van KPN noemt de vertraging ’jammer’. „De veiling van de 3.500 megahertzband maakt weer veel meer mogelijk en wij hopen hier zo snel mogelijk mee vooruit kunnen”, zegt ze. Vodafone en T-Mobile konden rond het middaguur nog geen reactie geven.