Vraag naar vliegreizen stijgt wereldwijd

Topman Alexandre de Juniac van IATA spreekt van een aanhoudende solide vraag naar vliegtickets, al was de juni-groei minder sterk in vergelijking met een jaar eerder. Hij noemt de aanhoudende handelsspanningen tussen China en de VS als één van de oorzaken van de groeivertraging. Daarnaast is er in veel regio's sprake van economisch onzekere tijden, wat de vraag naar tickets tempert.

Cijfers over de bezettingsgraad wijzen er volgens IATA op dat luchtvaartmaatschappijen er alles aan doen om zo effectief mogelijk te opereren.