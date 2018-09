Private Equity ziet bodem kantorenmarkt

Opkoopfondsen

De eerste grote deal van private equity was het opkopen van het vastgoedbedrijf Uni-Invest, een jaar geleden, voor euro 358 miljoen. Als gevolg van een sluwe financiële transactie werden TPG en Patron, twee Angelsaksische private-equity huizen, eigenaar van Merin. Dit is de nieuwe naam van Uni-Invest. Deze transactie leidde tot veel commotie in de sector. De kopers kregen een korting van 40% op de taxaties van de panden. Een bodemprijs was de kwalificatie, maar niet representatief.

Meer recent zien we Catalyst Capital Group (CCG) een serieuze poging ondernemen om de obligatiehouders van het in surseance verkerende Homburg Invest uit te kopen om zodoende de macht naar zich toe te trekken. De biedingen op de obligaties lopen uiteen van 25 - 50%, afhankelijk van de serie. Blijkbaar ziet CCG tegen deze prijzen serieuze mogelijkheden om een rendabele portefeuille in handen te krijgen met toekomstpotentieel. Anders zouden ze deze onderneming met dure adviseurs niet op poten zetten.

Een derde voorbeeld zien wij heel recent voorbijkomen met enkele fondsen van Hanzevast capital, waar NIBC de financier was, maar deze leningen heeft doorverkocht. Hatfield Philips wil Hanzevast het beheer van de portefeuille uit handen nemen. Een derde partij zou dan opdracht krijgen tot snelle verkoop. Eenmaal raden wie de moedermaatschappij van Hatfield is: een private equity fonds. Ik vermoed dat zij grote interesse hebben in de Hanzevast objecten, die nog een relatief goede bezettingsgraad hebben.

Hek van de dam

Vorig jaar was de verwachting dat in de voetsporen van Uni-Invest een golf aan andere transacties de markt zou overspoelen. Het hek lijkt nu van de dam. Wie zo weinig betaalt kan makkelijk met de huren onder de marktprijs gaan zitten en daarmee een rendabel fonds opzetten. Zeker met de huidige rentetarieven. Dan blijft er ook nog geld over voor het revitaliseren van de panden.

Als nu maar genoeg partijen de bovenstaande exercities met succes herhalen lijkt een bodem in de markt gelegd. Van daaruit kan weer, zeker met een mogelijk aantrekkende economie in 2014 / 2015 en stijgende inflatie, vanuit een stabiel fundament aan rendabel kantorenvastgoed worden gewerkt. Veelzeggend is dat TPG en Patron zelfs nog meer geld willen steken in Nederlands vastgoed.

Zo zijn er meer actuele ontwikkelingen; de volgende keer meer over de toestand in de vastgoedwereld.

Frits Panhuyzen, is algemeen directeur SynVest Beleggingsfondsen www.synvest.nl